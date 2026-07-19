Bad Bunny lo show annullato il racconto social dei VIP | da Alfa a Shaila Gatta fino a Chiara Cainelli
Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa della pioggia. La cancellazione ha coinvolto anche alcuni VIP che avevano assistito all’evento, tra cui Alfa, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Tutti hanno condiviso sui social le proprie reazioni, raccontando l’imprevisto e il disagio causato dal cambio di programma. La serata, originariamente prevista come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, si è conclusa senza esibizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dagli organizzatori.
Concerto di Bad Bunny a Milano annullato: la pioggia sorprende tutti, da Alfa a Shaila Gatta fino a Chiara Cainelli. Quella che doveva essere una delle serate musicali più attese dell’estate si è trasformata in un inatteso colpo di scena. Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato dopo l’arrivo di un violento temporale che ha costretto gli organizzatori a fermare tutto per motivi di sicurezza, lasciando migliaia di fan increduli. Tra il pubblico non c’erano soltanto appassionati arrivati da tutta Italia, ma anche numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dei social. Molti di loro avevano documentato l’entusiasmo dell’attesa attraverso Instagram e TikTok, salvo poi raccontare in diretta come la situazione sia cambiata nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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