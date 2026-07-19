Bad Bunny lo show annullato il racconto social dei VIP | da Alfa a Shaila Gatta fino a Chiara Cainelli

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa della pioggia. La cancellazione ha coinvolto anche alcuni VIP che avevano assistito all’evento, tra cui Alfa, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Tutti hanno condiviso sui social le proprie reazioni, raccontando l’imprevisto e il disagio causato dal cambio di programma. La serata, originariamente prevista come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, si è conclusa senza esibizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dagli organizzatori.