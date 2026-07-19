Il concerto di Bad Bunny a Milano, programmato per il 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura, è stato interrotto a causa di un violento temporale con grandine. L’evento, seconda e ultima data italiana del tour, non è stato ripreso e si sono aperti i rimborsi per i biglietti acquistati. La serata si è conclusa con l’annullamento dello spettacolo senza ulteriori dettagli sulle modalità di rimborso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La seconda e ultima data italiana del tour di Bad Bunny si è conclusa nel peggiore dei modi. Il concerto in programma ieri, sabato 18 luglio, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto da un violento temporale accompagnato da una grandinata eccezionale, rendendo impossibile la prosecuzione dello spettacolo. Live Nation ha confermato che l’evento non sarà recuperato e che tutti i biglietti verranno rimborsati integralmente. Il concerto fermato dal violento temporale. Lo show era iniziato regolarmente e da circa un’ora migliaia di spettatori stavano assistendo all’esibizione dell’artista portoricano. Sul... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Bad Bunny, il maltempo interrompe il concerto di Milano: evento cancellato e rimborsi per tutti i fan

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