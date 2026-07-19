Bad Bunny conquista Milano ma dopo il concerto esplode la rabbia dei fan | Così non si vedeva nulla

Dopo il concerto di Bad Bunny a Milano, con oltre 78.000 spettatori presenti, i fan hanno manifestato insoddisfazione. Molti hanno lamentato di non aver potuto vedere bene lo spettacolo, denunciando problemi di visuale e organizzazione. La serata, inizialmente attesa come un grande evento, si è conclusa con reclami e proteste da parte del pubblico. Nessun dettaglio sulle misure adottate o risposte da parte degli organizzatori è stato comunicato.

Quando più di 78mila persone si riversano in un ippodromo per vedere una delle stelle più luminose della musica mondiale, ti aspetti che tutto fili liscio. Invece, al termine delle due date sold out di Bad Bunny all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano, accanto all’entusiasmo di chi ha vissuto una notte indimenticabile, è emerso il malcontento di centinaia di fan che hanno denunciato disagi importanti. Problemi di visibilità, file chilometriche per i servizi e un’organizzazione che, secondo molti, non è stata all’altezza di un evento di questa portata. Nel giro di pochi anni Bad Bunny è passato da cassiere in un supermercato di Porto Rico a fenomeno globale capace di riempire gli stadi di tutto il mondo cantando esclusivamente in spagnolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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