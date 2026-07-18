Violento temporale a Milano | interrotto il concerto di Bad Bunny evacuati 80mila fan
Un temporale violento ha investito Milano poco prima dell’inizio del concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura, portando all’interruzione dello spettacolo e all’evacuazione di circa 80.000 persone. La pioggia intensa e i fulmini hanno costretto le autorità a far uscire il pubblico in fretta, senza segnalare feriti o danni. La manifestazione è stata sospesa e non sono stati comunicati dettagli su eventuali spostamenti o riprogrammazioni.
Il concerto di Bad Bunny in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato evacuato a causa del forte temporale che ha investito la zona poco prima dell’inizio dello show. La comunicazione è stata data intorno alle 21, quando gli 80mila fan erano già presenti in attesa dell’esibizione dell’artista portoricano., In un primo momento, il pubblico era stato invitato a restare nell’area, con la speranza che il maltempo si esaurisse nel giro di pochi minuti. Tuttavia, il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la pioggia sempre più intensa hanno spinto gli organizzatori a far scattare il piano di evacuazione, dando priorità alla sicurezza degli spettatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati
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