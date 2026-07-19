Bad Bunny canta Bella Ciao poi il disastro | spettatori colpiti alla testa dalla grandine feriti e panico a Milano

La sera del 18 luglio 2026 resterà negli annali come una delle più drammatiche della stagione dei grandi concerti estivi a Milano. Ottantamila persone accorse all’Ippodromo Snai La Maura per la seconda e ultima data italiana del Debí tirar más fotos World Tour di Bad Bunny si sono ritrovate nel cuore di un nubifragio violentissimo, con chicchi di grandine di dimensioni eccezionali che hanno trasformato una serata di festa in un’emergenza vera e propria. Il concerto era iniziato poco dopo le 20, con il pubblico che riempiva il prato davanti al palco in un’atmosfera di entusiasmo. La star portoricana, reduce dal sold out della serata... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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