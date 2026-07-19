Nel pomeriggio, durante il Bababoom Festival a Marina Palmense, si sono esibiti i 99 Posse, che hanno concluso la serata con un concerto a ritmo di reggae. La manifestazione, che si svolge sulla spiaggia, ha visto la partecipazione di pubblico di varia provenienza, tra chi arrivava per scelta e chi passava casualmente. La musica si è mescolata alla brezza marina, creando un’atmosfera di festa.

La brezza del mare, a Marina Palmense, accarezza chiunque: chi viene per scelta e chi passa per caso; chi passeggia e chi pedala. E se insieme alla carezza della salsedine, si sentisse anche quella della musica e delle persone che si incontrano? Questo è il Bababoom Festival: un inno alla musica, un inno all’amore. Il festival di riferimento in tutta Italia per la cultura reggae, dub e sound system torna lungo la spiaggia fermana da mercoledì 22 a domenica 26 luglio. Un appuntamento che unisce diverse anime: dalle esibizioni degli artisti all’attenzione per l’ inclusione, dai laboratori giornalieri – yoga, body painting, massaggi – al campeggio e alla spiaggia per rilassarsi, anche in compagnia degli amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bababoom, a ritmo di reggae. I 99 Posse firmano il gran finale

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