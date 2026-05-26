I 99 Posse live a Vico del Gargano
Il 23 luglio, in piazza San Domenico a Vico del Gargano, si terrà il concerto dei 99 Posse. La band napoletana si esibirà nell’ambito degli eventi estivi del paese. La data è confermata nel programma ufficiale, con ingresso gratuito. La serata vedrà la presenza di un pubblico proveniente dalla regione e non solo. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, secondo le disposizioni organizzative.
Nel ricco cartellone di eventi dell'estate vichese, c'è spazio anche per una delle più apprezzate band italiane: il 23 luglio piazza San Domenico accoglierà il concerto dei 99 Posse. L'occasione per ascoltare una delle realtà più riconoscibili della scena musicale italiana, con una proposta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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