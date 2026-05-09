trianon viviani peppe lanzetta e i 99 posse chiudono la stagione teatrale

Nella settimana che segna la fine della stagione teatrale al Trianon Viviani, si svolgeranno diverse rappresentazioni. Tra gli eventi più attesi c’è “Re Ciclo”, ultima tappa degli Esercizi di fantasia dedicati ai bambini e alle famiglie. La chiusura della programmazione vedrà anche la partecipazione di Peppe Lanzetta e dei 99 Posse, che porteranno sul palco i loro spettacoli. La stagione si concluderà quindi con una varietà di appuntamenti per pubblico di tutte le età.

Nella settimana che conclude la stagione teatrale del Trianon Viviani, anche “Re Ciclo”, ultimo appuntamento degli Esercizi di fantasia dedicati ai bambini e alle famiglie. Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la programmazione teatrale del Trianon Viviani. Venerdì 15 maggio, alle 21, il palco di Forcella ospita Figli di un Bronx minore, un affresco teatrale e musicale con cui Lanzetta esprime tutte le sue anime artistiche, accompagnato dal vivo da Jennà Romano alle chitarre e da Michele Del Prete alla batteria. Lo spettacolo è ideato e diretto da Maurizio Malabruzzi e Giorgio Verdelli. La settimana vede anche la chiusura di Esercizi di...🔗 Leggi su 2anews.it

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