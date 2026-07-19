Avevamo davvero bisogno di questo halftime durante la finale dei Mondiali 2026?

Durante la finale dei Mondiali 2026 si è svolto il primo halftime show nella storia della competizione, della durata di 27 minuti. Lo spettacolo ha incluso performance di artisti come Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira e Burna. La durata e la varietà degli artisti rappresentano un elemento inedito in questa fase della manifestazione.

l primo halftime show nella storia di una finale dei Mondiali dura 27 minuti. E c'è dentro di tutto: Madonna, i BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Ted Lasso, i Muppet, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, la New York Philharmonic Orchestra, bambini, fuochi d'artificio e perfino Chris Martin dei Coldplay, che firma la direzione artistica di uno spettacolo diviso in sette capitoli e dedicato all'amore. Si parte con Music di Madonna. L'ingresso è costruito come una grande celebrazione del calcio: una macchina guidata da Ronaldo e Ronaldinho entra nello stadio accompagnata dai giocatori, poi risuonano le note di Seven Nation Army, diventata negli anni una delle colonne sonore non ufficiali del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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