A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026 | orario

Lo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è previsto intorno alle 21,45. La partita si gioca il 19 luglio e lo show si svolge durante l’intervallo, tra i due tempi dell’incontro. L’orario preciso dell’inizio del halftime show è indicativo e può variare leggermente a seconda delle pause e delle eventuali interruzioni del match.

. A che ora inizia Halftime show della finale dei Mondiali 2026 in programma stasera, 19 luglio? Lo spettacolo si terrà all’intervallo della finalissima tra Spagna e Argentina, indicativamente intorno alle ore 21,45. Durata. Ma quanto dura (durata) l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026? Lo spettacolo musicale, come anticipato, avrà una durata di 11 minuti e si terrà all’intervallo della partita tra Spagna e Argentina (indicativamente intorno alle ore 21,45). Vista la novità dell’inserimento dell’evento durante la pausa di gioco è da capire quanto durerà nel complesso l’intervallo della partita. Ovvero quanto tempo le due squadre resteranno nei rispettivi spogliatoi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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