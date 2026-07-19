Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in piazza Vittorio Emanuele III e nelle strade della movida ad Aversa. Dopo le risse e i disordini che si erano verificati, sono stati effettuati controlli mirati congiunti, coinvolgendo più forze di polizia. Sono stati identificati alcuni soggetti e sono stati ispezionati locali e aree pubbliche. Nessuna informazione su eventuali denunce o sanzioni.

Dopo le risse e i disordini in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, è scattata la risposta delle forze dell’ordine. Nella serata di ieri, la città è stata teatro di un imponente servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati dal Commissariato di Aversa. Nella sola piazza sono state controllate circa 40 persone e 15 autovetture. Elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sottoposti a verifica anche tre esercizi commerciali: uno di questi è stato sanzionato per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale, ma anche per gravi carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, dopo le risse scatta il blitz interforze: controlli in piazza Vittorio Emanuele e nelle strade della movida

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