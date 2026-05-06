Aversa intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele | fermati due stranieri verifiche ai locali

Nel pomeriggio di oggi, in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, sono stati intensificati i controlli con l’arresto di due stranieri, ora in attesa di espulsione. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli anche nei locali della zona. La polizia ha svolto verifiche mirate per identificare eventuali irregolarità o situazioni di rischio. L’intervento si è concentrato sulla presenza straniera e sulla sicurezza pubblica.

Due stranieri fermati e in via di espulsione, controlli a tappeto in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa nel pomeriggio di oggi. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, non si è verificata alcuna rissa tra stranieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa che, impegnati in un controllo all’interno di un locale, sono usciti all’esterno dopo aver notato due uomini che stavano per venire alle mani durante un litigio. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse. I due sono stati immediatamente fermati: uno è risultato regolarmente presente sul territorio nazionale, mentre per l’altro sono emerse irregolarità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele: fermati due stranieri, verifiche ai locali Notizie correlate Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corsoUna domenica che doveva scorrere all’insegna della tranquillità si è trasformata in pochi istanti in una scena di tensione nel cuore di Aversa. Leggi anche: Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche Altri aggiornamenti Si parla di: Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corso. Aversa, rissa tra extracomunitari in Piazza Vittorio Emanuele: panico tra famiglie e passantiAversa (Caserta) - Un confronto violento tra cittadini extracomunitari, esploso nella tarda mattinata di domenica, in piazza Vittorio Emanuele, ha spinto ... pupia.tv AVERSA. Rissa in pieno giorno in piazza Vittorio Emanuele: panico tra i presentiAVERSA – Rissa ieri mattina, intorno alle 12.30, tra cittadini extracomunitari nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Famiglie e passanti si sono trovati improvvisamente coinvolti in un fuggi f ... casertace.net