Aversa piazza Vittorio Emanuele tra risse e degrado I residenti | Dopo le 19 meglio stare a casa

Aversa, piazza Vittorio Emanuele III, è diventata un luogo caratterizzato da episodi di risse e disordini, secondo le testimonianze dei residenti. Dopo le 19, molti consigliano di evitare l’area per motivi di sicurezza. La piazza, che un tempo rappresentava il centro della vita cittadina, mostra un aumento di comportamenti disturbanti e degrado negli ultimi anni. Le autorità non hanno ancora comunicato interventi specifici per la gestione della situazione.

È il volto di una piazza che, negli ultimi anni, è profondamente cambiata. Piazza Vittorio Emanuele III, un tempo salotto buono di Aversa, oggi è sempre più spesso teatro di risse e disordini. L'ultimo zuffa è avvenuta martedì sera, davanti a famiglie con bambini e commercianti. Considerata una delle aree più sensibili della città, la piazza è da tempo al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine.Ma tra residenti e gli esercenti il malcontento continua a crescere. Ad aprile, circa 500 cittadini presentarono un esposto in Procura per denunciare le condizioni di degrado in cui versa. Liti, zuffe e presunti episodi di spaccio sarebbero infatti all'ordine del giorno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Aversa, rissa in piazza Vittorio Emanuele:

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