Autovelox omologati in Veneto | si salvano Padova Venezia e la provincia di Verona I sindaci | Ma ora vogliamo una mappa precisa

Da corrieredelveneto.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Veneto, autovelox omologati sono presenti a Padova, Venezia e nella provincia di Verona, mentre altri dispositivi non sono conformi alle norme del decreto del 12 luglio. Non esiste una lista ufficiale degli autovelox spenti perché non a norma. I sindaci chiedono ora una mappa dettagliata per individuare con precisione quelli funzionanti e quelli irregolari.

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Non esiste una lista ufficiale degli autovelox veneti spenti perché non a norma secondo il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emesso il 12 luglio. E, a quanto pare, la maggior parte degli autovelox nella nostra regione è omologata e funzionante. A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture che disciplina omologazione, taratura e verifiche dei dispositivi per il controllo della velocità, manca ancora una mappa pubblica degli apparecchi non conformi. Sono in corso verifiche anche dei tutor in A4 e A13 e in tutta la rete autostradale.  Il Ministero sa quali dispositivi rispettino i nuovi requisiti e quali no, ma non ha reso noto dove siano installati quelli destinati allo stop. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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