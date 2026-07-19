Dopo un incidente grave avvenuto sulla Strada Provinciale 9, vicino a un centro abitato, la prefettura ha approvato l’installazione di autovelox lungo la strada. L’incidente ha coinvolto un pedone di 50 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata a Siena. La decisione segue l’evento e mira a migliorare la sicurezza stradale nella zona. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di installazione o sul numero di dispositivi previsti.

di Massimo Bagiardi Dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la Strada Provinciale 9, vicino all’abitato con l’investimento di un pedone di cinquant’anni del posto ancora ricoverato a Siena in prognosi riservata, arriva una novità sul fronte della sicurezza stradale. Il Comune di Castelfranco Piandiscò ha infatti ottenuto l’autorizzazione da parte della Prefettura per installare una postazione fissa di controllo della velocità sulla SP9, una delle arterie più trafficate e purtroppo anche più interessate da gravi incidenti stradali. L’annuncio è stato dato dall’assessore alle infrastrutture Marco Morbidelli all’emittente valdarnese TV1, nel quale ha espresso anzitutto vicinanza alle persona coinvolte nell’ultimo sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox dopo gli incidenti. C’è il via libera della prefettura

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