Nuovo autovelox sulla Paullese | Così si prevengono gli incidenti

Un nuovo autovelox sarà installato sulla strada Paullese tra il chilometro 4+828, nel territorio di Peschiera Borromeo, e il chilometro 5+950, nel territorio di Mediglia, in direzione di Milano. Il dispositivo è stato posizionato ma non ancora attivato. La presenza di questo autovelox si inserisce in un progetto di prevenzione degli incidenti sulla strada.

Dopo quelli già installati in precedenza, un nuovo autovelox è in arrivo sulla Paullese. Il dispositivo, posizionato ma non ancora attivo, si trova fra il chilometro 5+950, nel territorio di Mediglia, e il chilometro 4+828, nel territorio di Peschiera Borromeo, in direzione di Milano. Il limite di velocità in vigore lungo quella tratta è di 90 chilometri all’ora. La messa in funzione dell’autovelox sarà preceduta da una campagna informativa e di sensibilizzazione tra cittadini e automobilisti. Il nuovo impianto va ad aggiungersi a quelli già attivi sulla Paullese, nonché su altre strade dell’hinterland meneghino, nell’ambito del progetto “ Sicurezza “ della Città Metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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