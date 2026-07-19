Autostrada A11 | stazione di Pistoia chiusa tre notti per lavori Ecco quando

Da firenzepost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stazione di Pistoia sull'autostrada A11 resterà chiusa per tre notti a causa di lavori. La chiusura è prevista nelle ore notturne e si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme come alternativa.

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