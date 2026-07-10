Autostrada A11 | stazione di Pistoia chiusa quattro notti
La stazione di Pistoia sull'autostrada A11 sarà chiusa per quattro notti. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.
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