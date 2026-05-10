Nelle ultime tre notti, la stazione di servizio sulla A11 in prossimità di Chiesina Uzzanese è rimasta chiusa per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La chiusura temporanea ha interessato i veicoli in transito sulla carreggiata, con indicazioni di deviazione per chi si trovava nella zona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo agli orari o alla durata esatta degli interventi.

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa tre notti

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