Auto in fiamme sulla E45 Anziani salvati nella notte Si cerca chi li ha aiutati
Un’auto è andata a fuoco sulla E45 durante la notte, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Due anziani sono stati tratti in salvo dai soccorritori, che hanno evitato conseguenze peggiori. Le forze dell’ordine stanno cercando persone che potrebbero aver assistito o aiutato gli anziani, ma non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’intervento. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.
Essere ricercati, ma non per aver commesso qualcosa oppure per essersi dati alla fuga dopo un incidente. Tutt’altro. Stavolta – sembra un paradosso – le persone rimaste ignote si sono adoperate per aiutarne altre, che adesso vogliono ringraziarle anche se non sanno come fare, dal momento che dei provvidenziali soccorritori conoscono soltanto il luogo di residenza. La cronaca riserva di tanto in tanto, per fortuna, anche gesti belli e ammirevoli, specie se inquadrati in precisi contesti come quello dell’altra notte. A raccontare in breve quanto accaduto è un conosciuto artista di Sansepolcro, Riccardo Antonelli, che sta adesso tentando di rintracciare i due giovani attraverso i social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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