auto in fiamme sulla e45 anziani salvati nella notte si cerca chi li ha aiutati

Notizia in breve

Un’auto è andata a fuoco sulla E45 durante la notte, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Due anziani sono stati tratti in salvo dai soccorritori, che hanno evitato conseguenze peggiori. Le forze dell’ordine stanno cercando persone che potrebbero aver assistito o aiutato gli anziani, ma non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’intervento. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.