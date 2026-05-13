Auto in fiamme sulla E45 intervento dei Vigili del fuoco a Promano

Questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la E45, in direzione sud, vicino allo svincolo per Promano, per spegnere un'auto in fiamme. L'incendio ha richiesto l'intervento delle squadre di emergenza, che hanno operato sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulla causa che ha provocato il rogo o eventuali conseguenze per altri veicoli o persone.

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I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un'autovettura sulla E45, in direzione sud, all'altezza dello svincolo per Promano.Il conducente è uscito illeso dalla vettura e non risultano altre persone coinvolte.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto in fiamme all’alba: intervento dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi nel comune di Grottolella, dove un’autovettura parcheggiata... Terni, auto in fiamme in zona Valleantica: intervento dei Vigili del FuocoIl conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme Attimi di... Temi più discussi: Auto in fiamme nella notte a Turate: due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio; Scende un attimo dall'auto, quando torna escono fiamme dal cofano; Auto in fiamme sulla statale 172 dopo un incidente, traffico in tilt; Auto in fiamme sull’A1 all’altezza della Mediopadana. Auto in fiamme nel centro di Santa Vittoria d'Alba, l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio tra le case x.com Auto divorata dalle fiamme sulla E45 vicino Città di Castello, traffico con forti rallentamentiRestano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo del veicolo CITTA' DI CASTELLO (PG) - Momenti di paura questa mattina lungo la E45, dove un’autovett ... etrurianews.it Incidente in FiPiLi, due auto in fiamme a Lastra a Signa: traffico bloccatoAuto in fiamme sulla FiPiLi questo pomeriggio, intorno alle 18.30, nel comune di Lastra a Signa, dove due veicoli avrebbero preso fuoco in seguito a un ... gonews.it