Auto a GPL in fiamme sulla E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta

Venerdì 1° maggio, poco prima delle 11, un’auto alimentata a GPL ha preso fuoco sulla E45, nei pressi dello svincolo per Acquasparta, in direzione Terni. L’incendio ha interessato il veicolo lungo la superstrada, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o feriti.

Auto in fiamme sulla E45. Poco prima delle 11 di oggi, venerdì 1° maggio, un’autovettura alimentata a GPL ha preso fuoco lungo la superstrada nei pressi dello svincolo per Acquasparta, in direzione Terni.Secondo le prime informazioni, le cause dell’incendio sarebbero probabilmente di natura.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Incidente in A2 nei pressi dello svincolo di Padula: muore un uomoDue incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano. Camion si ribalta nei pressi del nuovo svincolo autostradaleIncidente nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Maddaloni con il coinvolgimento di un mezzo pesante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Auto a gpl avvolta dalle fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco; Tre auto in fiamme nella notte a Noicattaro: intervento d'emergenza dei vgf per un'auto gpl FOTO; Auto a Gpl in fiamme, evitata l’esplosione; Incendio a Stoppe d’Arca: a fuoco un’auto alimentata a GPL. Terni – Paura sulla E45: auto a GPL in fiamme nei pressi dello svincolo di AcquaspartaSecondo le prime informazioni diramate, all'origine del rogo ci sarebbero cause di natura elettrica TERNI - Mattinata di disagi e momenti di apprensione lungo ... etrurianews.it Acquasparta, auto alimentata a gpl in fiamme lungo la superstrada E45Poco prima delle 11 del mattino del primo maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti per l'incendio di una autovettura alimentata a gpl, che ha preso fuoco improvvisa ... corrieredellumbria.it Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portiera x.com Fuga dalla Polizia locale con il figlio in auto: inseguimento e incidente a Chiarbola, arrestato - Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook