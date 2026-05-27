Un motociclista di 52 anni è morto oggi nel primo pomeriggio a Roma dopo uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto nella zona centrale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il motociclista è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di oggi a Roma. L’impatto è avvenuto nella zona di Porta Portese, in via Ettore Rolli, all’intersezione con Via Panfilo Castaldi: intorno alle 14 una Toyota Yaris, guidata da una 32enne, si è scontrata con un motociclo KTM 690 enduro, il cui conducente di 52 anni è deceduto nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. I resti dello scooter su cui viaggiava il 52enne rimasto ucciso a Roma. (Foto: Marco ColuzziLaPresse) La conducente dell’automobile è stata invece condotta all’ ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Sono in fase di svolgimento le indagini da parte del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, scontro tra un’auto e uno scooter: muore motociclista di 52 anni

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