Un ragazzo di 19 anni è deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto mercoledì 8 luglio in via Camillo Rosalba, nel quartiere Poggiofranco. Il motociclista ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un'auto subito dopo il sottopasso verso Carbonara. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è morto poco dopo in ospedale.

Un'altra giovane vittima della strada in città a Bari. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni che, nella serata di mercoledì 8 luglio, a bordo della sua moto si è scontrato con un'auto in via Camillo Rosalba, al quartiere Poggiofranco, subito dopo il sottopasso verso Carbonara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso dal 118 in ospedale. Ma è deceduto nella mattinata di giovedì 9 luglio. Sull'incidente indaga la polizia locale di Bari che ha sequestrato i mezzi coinvolti nell'impatto frontale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica e le responsabilità anche dell'automobilista. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incidente in via Camillo Rosalba, scooter finisce contro auto: il motociclista 19enne muore in ospedale

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