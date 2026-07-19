Un uomo di 38 anni è morto durante la notte in un incidente stradale a Palermo, in viale Regione Siciliana. La vettura su cui viaggiava ha schiantato contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’automobilista. L’incidente è avvenuto nella zona di Villabate. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Alessandro Vecchio, di 38 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana. L’uomo di Villabate a bordo di una vettura è finito contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per l’automobilista non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione dell’infortunistica della polizia municipale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Auto contro le barriere stradali di viale Regione a Palermo, morto un 38enne di Villabate

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