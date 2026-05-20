Si schianta con la moto contro un'auto in galleria a Induno Olona mentre torna a casa | morto il 38enne Fabio Posa
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 19 maggio nella galleria Madonna di San Bernardino, a Induno Olona. Un uomo di 38 anni, mentre stava tornando a casa in moto, ha perso il controllo e si è scontrato con un’auto. L’impatto si è rivelato fatale per il motociclista, che è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.
Fabio Posa è morto nel pomeriggio del 19 maggio a seguito di un incidente stradale nella galleria Madonna di San Bernardino a Induno Olona (Varese). Il 38enne stava tornando a casa dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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