Dario Matranga di 36 anni morto a Palermo incidente in viale Lazio | scontro fra la sua Vespa e un' auto

A Palermo, un incidente stradale ha causato la morte di Dario Matranga, un uomo di 36 anni. L'incidente si è verificato in viale Lazio, dove la sua Vespa si è scontrata con un'auto. La vittima si stava recando al lavoro e, secondo quanto ricostruito, l'impatto ha causato il decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare.

Incidente mortale a Palermo, all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà: il 36enne Dario Matranga, a bordo del suo Vespone, si è scontrato con un’auto a noleggio condotta da un turista 50enne. L’impatto è stato violentissimo e Matranga è stato scaraventato a terra. Rimasto gravemente ferito, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Sofia. Lì è morto poco dopo il ricovero. Incidente a Palermo, morto Dario Matranga Dario Matranga era un ingegnere e nella mattina di domenica 3 maggio si stava recando all’istituto Don Bosco, dove lavorava come docente di formazione Evergreen consulting dell’E Campus. L’impatto è avvenuto poco dopo le 8:00.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dario Matranga di 36 anni morto a Palermo, incidente in viale Lazio: scontro fra la sua Vespa e un'auto Notizie correlate Leggi anche: Incidente in viale Lazio, un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un'auto Fiorentina: morto in un incidente l’ex portiere Manninger. Scontro fra la sua auto e un trenoSALISBURGO (AUSTRIA) – E’ morto in un incidente a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere austriaco con presenze, in due stagioni nella Fiorentina... Contenuti di approfondimento Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anniSoccorso da personale del 118, il 36enne è stato condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia ... grandangoloagrigento.it Tragico schianto tra auto e moto in viale Lazio, morto un uomo di 36 anniScontro mortale a Palermo: Dario Matranga, 36 anni, perde la vita sulla sua Vespa Piaggio dopo l'impatto con una Fiat Panda all'incrocio tra viale Lazio e via Libertà; telecamere e polizia municipale ... lasicilia.it