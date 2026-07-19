Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è arrivato al ritiro di Donaueschingen per seguire da vicino gli allenamenti e i preparativi pre-stagionali della squadra. Finora, non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo al mercato o alle eventuali operazioni in corso. Ausilio si trova nel centro di allenamento senza aver comunicato dettagli sulle trattative o sugli obiettivi futuri del club.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha ufficialmente raggiunto il ritiro di Donaueschingen per seguire da vicino i preparativi prestagionali della squadra. L’arrivo del dirigente nel quartier generale tedesco è stato documentato in tempo reale, segnando un momento importante per fare il punto sulle prossime manovre di calciomercato dell’Inter. La presenza della dirigenza in Germania testimonia la totale vicinanza della società alle esigenze del gruppo squadra. Il siparietto di mercato e il clima nel ritiro. Al momento del suo ingresso nella struttura, il dirigente è stato subito circondato dai sostenitori presenti per la consueta sessione di foto e autografi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Ausilio raggiunge il ritiro dell’Inter: nessuna dichiarazione sul fronte mercato

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