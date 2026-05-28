Akanji ferie finite | il difensore dell’Inter raggiunge la Svizzera in ritiro in vista del Mondiale

Akanji, difensore dell’Inter, ha terminato le ferie dopo aver segnato due gol e si è unito al ritiro della nazionale svizzera a San Gallo. Il giocatore si prepara per il Mondiale e si è aggregato alla squadra in vista delle prossime partite.

di Paolo Moramarco Akanji, ferie finite dopo il doblete: il difensore dell’Inter raggiunge la Svizzera in ritiro a San Gallo in vista del Mondiale. Terminato il periodo di ferie, meritatissimo dopo la stagione da protagonista con l’ Inter e la conquista del doblete nazionale, Manuel Akanji è pronto a concentrarsi sulla Nazionale svizzera, impegnata nella Coppa del Mondo 2026. Ritiro a San Gallo. Il ct Murat Yakin ha radunato i 26 giocatori selezionati per il ritiro di San Gallo, dove questa mattina è arrivato anche l’ex centrale del Manchester City. Con l’arrivo di giocatori come Ricardo Rodriguez, Remo Freuler e Granit Xhaka, il gruppo svizzero è ora al completo, pronto per preparare al meglio l’importante torneo internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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