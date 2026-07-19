attenzione ai due nico usciti dalla panchina

Due giocatori sono stati protagonisti in questa partita: uno ha segnato un gol decisivo contro l’Inghilterra, mentre l’altro ha avuto un ruolo importante nelle ultime fasi della partita contro l’Egitto. Entrambi sono entrati dalla panchina e hanno contribuito a cambiare l’andamento del match. La loro presenza in campo nei minuti finali ha avuto un impatto significativo, come già successo in altre occasioni durante il torneo.

Facile pensare a Lautaro e Merino, ma che sorprese sarebbero due giocatori che già più volte in questo Mondiale sono stati decisivi entrando in campo nei minuti finali? Il gol del Toro all’Inghilterra, ma anche il suo impatto importante contro l’Egitto. O le reti del navarro dell’Arsenal, centrocampista di ruolo ma bomber seriale nei tramonti di partita contro Portogallo e Belgio e già decisivo all’ultimo minuto prima dei rigori nel quarto di finale con la Germania a Euro 2024, poi vinto dalla Spagna. Perciò dal mazzo dei 52 aspiranti campioni del mondo scegliamo due facce note ma finora mai finite in copertina Per la Spagna, Nico Williams, opposto di fascia di Lamine, entrato nel Mondiale con più cerotti di lui e finora utilizzato molto meno di quanto sarebbe stato se fosse stato in salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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