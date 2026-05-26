Cesc Fabregas ha dichiarato che non deve dire nulla su Nico Paz, sia come giocatore che come persona, sottolineando il suo impegno anche in panchina. La questione sul futuro di Paz al Como rimane aperta, con Fabregas che ha fatto chiarezza durante una conferenza stampa. La decisione sulla permanenza del giocatore nel club sarà comunicata successivamente.

di Stefano Cori Nico Paz resterà al Como per un altro anno? Ha fatto chiarezza Cesc Fabregas in conferenza stampa. Cesc Fabgreas è intervenuto in conferenza stampa dopo aver ottenuto un posto in Champions League festeggiato in piazza con i tifosi del Como a bordo di un pullman scoperto. L’allenatore spagnolo ha parlato così di Nico Paz: «È una cosa molto importante per noi. Dobbiamo preparare la prossima stagione al meglio. Nico è stata una parte molto importante di quello e penso che quanto meno dico su di lui è meglio è. Di solito parlo sulle cose quanto ne so molto, altrimenti non dico niente». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER «Avevamo già iniziato un po’ di tempo fa di lui e per questo a Nico non devo dire niente come giocatore e come persona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz, sentite Fabregas: «A Nico non devo dire niente come giocatore e come persona. Ho visto come ci teneva anche in panchina»

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NICO PAZ È SUL MERCATO reddit

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