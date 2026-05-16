Mercato Inter Nico Paz resta il primo obiettivo ma attenzione alla suggestione dalla Premier League | spunta l’idea Foden

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter continua a seguire con attenzione Nico Paz, considerato il primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Tuttavia, nelle ultime settimane si è diffusa anche l’ipotesi di un trasferimento di Foden, giocatore del City, che potrebbe essere una soluzione in chiave offensiva. La società nerazzurra ha deciso di chiudere invece per Dybala, preferendolo rispetto ad altri profili. La campagna di mercato si concentra sulla ricerca di un giocatore in grado di portare inventiva e imprevedibilità alla squadra.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri cercano un giocatore di inventiva per l’attacco di Cristian Chivu: spunta l’idea del talento del City e si chiude a Dybala. L’Inter ha le idee chiare per il prossimo mercato: serve un giocatore di inventiva, capace di creare superiorità numerica e saltare l’uomo. Il profilo ideale, individuato da tempo dalla dirigenza nerazzurra, corrisponde al nome di Nico Paz, grande protagonista della stagione con la maglia del Como. Tuttavia, l’affare si sta complicando sensibilmente. Il Real Madrid sembra intenzionato a esercitare la clausola di recompra in proprio favore per l’argentino, senza alcuna garanzia di una successiva rivendita. 🔗 Leggi su Internews24.com

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