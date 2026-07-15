live mercato pressing lazio su dominguez il cagliari punta zanon

Secondo la stampa inglese l'Everton accelera per Brooke Norton-Cuffy del Genoa e ha riacceso la trattativa per il trasferimento della difensore della nazionale inglese Under 21. Il Cagliari cerca un esterno destro per il post Palestra. Gabriele Zappa per ora resta, ma qualche offerta in A (Monza?) ce l’ha. Così i rossoblù sembrano aver superato, con un’offerta superiore, il Padova nella corsa a Simone Zanon, classe 2001 della Carrarese che ha fatto bene in B. Il Venezia è a caccia del vice Stankovic. L’idea iniziale era di affiancargli nuovamente Alessandro Plizzari, che in autunno ha anche prolungato il contratto fino al 2029, ma l’ex portiere del Pescara ha chiesto di poter disputare una stagione da titolare ed è rimasto in B accettando il corteggiamento del Sudtirol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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