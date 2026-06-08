Nuovo elemento di tensione nel quadro del conflitto mediorientale: gli Stati Uniti non avrebbero intercettato alcuno dei missili balistici lanciati dall’Iran contro Israele durante gli attacchi della scorsa notte. A riportarlo è la CNN, che cita un funzionario americano secondo cui le forze armate statunitensi non hanno abbattuto direttamente nessun ordigno, smentendo così le precedenti affermazioni provenienti da fonti israeliane. Secondo tali ricostruzioni iniziali, infatti, Washington avrebbe contribuito in modo attivo alla difesa aerea israeliana, inclusa l’intercettazione di alcuni missili. Resta però confermato un elemento centrale: il coordinamento militare tra le due alleanze non si è interrotto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Gli Stati Uniti non intercettano i missili iraniani su Israele: “Nessun abbattimento diretto”, ma resta il coordinamento militare

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I missili iraniani DEVASTANO Israele, Trump SCONVOLTO mentre entra la Russia | Krapivnik

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