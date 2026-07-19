atp gstaad tsitsipas regola collignon e festeggia il primo titolo del 2026

Nella finale del torneo ATP di Gstaad, Stefanos Tsitsipas ha battuto Raphael Collignon con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3 in due ore e diciassette minuti. Tsitsipas, numero 85 del ranking ATP, ha conquistato il suo primo titolo del 2026. Collignon, testa di serie numero sette, ha vinto il secondo set in tiebreak.

Nella finale del torneo ATP di Gstaad il greco Stefanos Tsitsipas, numero 85 ATP, regola il belga Raphael Collignon, testa di serie numero sette, 6-4 6-7(3) 6-3 in due ore e diciassette minuti. Per il giocatore ellenico si tratta del primo titolo ATP del suo 2026: l’ultima vittoria risaliva a Dubai 2025. Il greco firma il rapido 1-0 con il diritto inside in. Il belga impatta 1-1 con il rovescio vincente in uscita dal servizio. Il tennista ellenico, dopo aver annullato la prima palla break del match, sigla il 3-2 con il diritto inside out e, complice il doppio fallo dell’avversario, opera il break del 4-2 con il diritto incrociato. Il numero 85 ATP gioca però un game disastroso e consegna l’immediato 4-3 al rivale con un tentativo di smorzata totalmente fuori dai giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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