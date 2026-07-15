atp gstaad 2026 vacherot torna con una vittoria bene rinderknech e collignon a rischio tsitsipas

Dopo interruzioni dovute alla pioggia, si sono conclusi tre degli ultimi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026. Vacherot ha vinto, mentre Rinderknech e Collignon hanno ottenuto risultati positivi. Tsitsipas è stato messo a rischio in questa fase della competizione.

Dopo una lunga giornata caratterizzata da alcune interruzioni causa pioggia, sono terminati tre degli ultimi quattro ottavi di finale dell’ ATP 250 di Gstaad 2026. Tutte le teste di serie impegnate oggi hanno superato il turno, anche se non sono comunque mancate delle sorprese vuoi per l’esito o quantomeno per l’andamento di un paio delle partite odierne sulla terra battuta elvetica. In ordine cronologico il primo ad archiviare la pratica è stato l’emergente belga Raphael Collignon (n.7 del seeding), che ha regolato l’azzurro Lorenzo Sonego con un duplice tie-break dopo 2 ore e 8 minuti di gioco. Il n.42 al mondo sfiderà ai quarti il monegasco Valentin Vacherot (testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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