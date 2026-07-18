Definita la finale degli Swiss Open 2026 di tennis: a Gstaad, in Svizzera, sulla terra battuta outdoor del torneo di categoria ATP 250, si affronteranno l’ ellenico Stefanos Tsitsipas, alla prima finale sul circuito maggiore dopo 16 mesi (dalla vittoria a Dubai nel marzo 2025), ed il belga Raphael Collignon, testa di serie numero 7, che per la prima volta raggiunge l’ultimo atto di un torneo ATP. Nella parte alta del tabellone il greco Stefanos Tsitsipas piega il kazako Aleksandr Shevchenko, sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e 55 minuti. L’ellenico, dopo aver incamerato la prima frazione, nella seconda ha avuto difficoltà in battuta, reagendo però nella partita decisiva, nella quale ha ceduto solo un punto dei dodici giocati con la prima di servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - ATP Gstaad 2026, la finale sarà tra Stefanos Tsitsipas e Raphael Collignon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ATP Gstaad 2026, Vacherot torna con una vittoria. Bene Rinderknech e Collignon, a rischio TsitsipasDopo interruzioni dovute alla pioggia, si sono conclusi tre degli ultimi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026.

LIVE Sonego-Collignon 5-4, ATP Gstaad 2026 in DIRETTA: sarà tie break nel 1° set?Sonego e Collignon sono sul punteggio di 5-4 nel primo set, con il gioco in parità a 40-40.

Temi più discussi: L’oscurità ferma la sfida tra Kym e Tsitsipas; ATP Gstaad 2026, continua la corsa di Juan Manuel Cerundolo e Tsitsipas. Fuori a sorpresa Bublik e Ruud; VIDEO. Ruud e Tsitsipas show a Gstaad: giocano dai balconi!; ATP Gstaad 2026: Tsitsipas soffre ma passa, Ruud rimonta. Avanti anche Cerundolo.

Pronostico e quote Stefanos Tsitsipas – Ignacio Buse, Gstaad 13-07-2026 ift.tt/T4v7tg2 #scommesse #pronostici x.com

ATP 250 Gstaad QF: S. Tsitsipas def. [4] A. Rinderknech 6-3, 3-6, 6-3 reddit

ATP Gstaad 2026, continua la corsa di Juan Manuel Cerundolo e Tsitsipas. Fuori a sorpresa Bublik e RuudCompletare gli incontri sospesi ieri sera e portare a termine i quarti di finale, questo il fitto programma del torneo di Gstaad. Nella giornata in cui ... oasport.it

ATP Gstaad: Tsitsipas torna in semifinale, ora trova ShevchenkoTennis - ATP | Prima semi stagionale per il greco, il kazako vince due partite in un giorno. Torna a casa il campione in carica Bublik ... ubitennis.com