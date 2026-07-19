Oggi, domenica 19 luglio, si conclude a Rieti la quarta giornata degli Europei U18 di atletica, con la consegna di diciotto titoli tra mattina e pomeriggio. Gli italiani sono in gara nelle varie discipline, mentre la manifestazione si avvia alla conclusione. La giornata sarà trasmessa in streaming e in diretta tv, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali. La rassegna continentale di categoria si chiude con le ultime finali e le premiazioni.

Oggi domenica 19 luglio si concludono gli Europei U18 di atletica: quarta e ultima giornata della rassegna continentale di categoria, a Rieti calerà il sipario e verranno assegnati ben diciotto titoli, tra la mattinata e il pomeriggio. Si preannuncia grande spettacolo nella località laziale, dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ultime medaglie e l’Italia proverà a essere protagonista. I riflettori sono puntati su Alessia Succo, grandissima favorita per la vittoria sui 100 ostacoli. Da seguire anche le staffette svedesi (100, 200, 300, 400 metri per un chilometro totale, ogni atleta percorre una sola frazione), dove potremmo rivedere all’opera anche Kelly Doualla dopo il trionfo di venerdì sui 100 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari 19 luglio, programma, streaming, italiani in gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini

Notizie e thread social correlati

Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari 16 luglio, programma, streaming, italiani in garaOggi si apre la prima giornata degli Europei U18 di atletica, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti.

Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari 17 luglio, programma, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 luglio, si svolge la seconda giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti.

Temi più discussi: Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari giovedì 16 luglio, programma, streaming, italiani in gara; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Rieti: Europei U18 in tv su RaiSport; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.

Under 18 a Grosseto: obiettivo #Rieti2026 Oltre 1300 atleti in gara sabato e domenica, 306 società. Si decide la squadra azzurra che parteciperà agli Europei in casa dal 16 al 19 luglio Leggi shorturl.at/E96n4 #atleticaitaliana #Grosseto2026 x.com

Nuove linee guida per la trasmissione dell'atletica femminile sono state rilasciate dall'EBU per combattere gli angoli e i replay che 'sessualizzano' le atlete reddit

Atletica oggi, Europei U18 2026: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, ... oasport.it

Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari sabato 18 luglio, programma, streaming, italiani in garaDopo un day-2 impreziosito dalla vittoria schiacciante di Kelly Doualla nei 100 metri, l'Italia vuole prolungare il trend positivo anche nella terza ... oasport.it