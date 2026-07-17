Atletica oggi in tv Europei U18 2026 | orari 17 luglio programma streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 17 luglio, si svolge la seconda giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti. Tra il tardo pomeriggio e la sera si assegnano sei titoli in diverse discipline. In programma anche le gare degli atleti italiani, con eventi trasmessi in streaming. La giornata include le finali e le semifinali di varie specialità, con gli atleti in gara pronti a competere per i titoli continentali.

Oggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, dove verranno assegnati sei titoli tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Si preannuncia grande spettacolo nell’impianto laziale, dove si fronteggeranno a viso aperto i migliori minorenni del panorama europeo, a caccia delle medaglie e di prestazioni degno di nota. Riflettori puntati sui 100 metri, dove l’Italia si giocherà la carta Kelly Doualla: la Campionessa d’Europa U20 inseguirà il sigillo anche in questo contesto, partendo con i favori del pronostico. Doppio appuntamento con il lancio del martello per uomini e donne, ci sarà spazio per il getto del peso femminile e si chiuderà l’eptathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini

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