Atletica doppia medaglia azzurra nella marcia agli Europei U18 Succo avanza in finale anche le staffette svedesi
Gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie nella marcia agli Europei Under 18, che si sono svolti nello stadio Guidobaldi di Rieti. Nella finale, uno dei rappresentanti azzurri si è classificato tra i primi, mentre anche le staffette svedesi sono arrivate in finale. La giornata è iniziata con ottimi risultati per la squadra italiana, che ha portato a casa due medaglie nella quarta giornata dei campionati.
Si apre con una fantastica doppia medaglia azzurra la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026 allo stadio Guidobaldi di Rieti. La marcia italiana non tradisce mai e regala un risultato straordinario alla spedizione tricolore, che archivia in un colpo solo il quarto ed il quinto piazzamento sul podio della rassegna continentale riservata agli allievi grazie all’oro di Rebecca D’Alessandro (22:58.95) e al bronzo di Caterina Carissimi (23:21.37) nei 5000 metri su pista con in mezzo la spagnola Paula Elvira, seconda con 23:18.98. Prosegue senza intoppi il cammino nei 100 ostacoli di Alessia Succo, che si conferma la favorita d’obbligo per la vittoria accedendo alla finale con un convincente 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: due medaglie dalla marcia! Alessia Succo e le staffette miste in finale
Atletica, Sorressa argento nella marcia agli Europei U18. Succo impressiona, beffa LazouziUn’atleta italiana ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia agli Europei U18, durante la terza giornata dei campionati in corso a Rieti.
Temi più discussi: Day 2 Euro U18: passano il turno 15 azzurri; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Antony Del Pioluogo argento con beffa finale nel peso!; Rieti: finale nell'asta per Belardi; Atletica, Doualla avanza in scioltezza agli Europei U18. Lazouzi sogna in grande nei 2000 siepi.
Parte forte Alessia Succo agli Europei di atletica Under 18. Già nella batteria dei 100 ostacoli l'atleta azzurra ha mostrato i muscoli, fermando il cronometro di 12.91 (0,9 m/s di vento a favore), ad appena cinque centesimi dal suo record europeo di categoria, co facebook
Europei U18 Rieti, D’Alessandro oro nella marcia: bronzo per CarissimiDoppia medaglia azzurra nei 5000 metri di marcia su pista: trionfo per l’abruzzese in 22:58.95, terzo posto per la lombarda. Italia a quota cinque podi nella ra ... sportface.it
Atletica, doppia medaglia azzurra nella marcia agli Europei U18. Succo avanza, in finale anche le staffette svedesiSi apre con una fantastica doppia medaglia azzurra la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026 allo stadio Guidobaldi di ... oasport.it