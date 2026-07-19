atletica doppia medaglia azzurra nella marcia agli europei u18 succo avanza in finale anche le staffette svedesi

Notizia in breve

Gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie nella marcia agli Europei Under 18, che si sono svolti nello stadio Guidobaldi di Rieti. Nella finale, uno dei rappresentanti azzurri si è classificato tra i primi, mentre anche le staffette svedesi sono arrivate in finale. La giornata è iniziata con ottimi risultati per la squadra italiana, che ha portato a casa due medaglie nella quarta giornata dei campionati.