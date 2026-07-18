atletica sorressa argento nella marcia agli europei u18 succo impressiona beffa lazouzi

Notizia in breve

Un’atleta italiana ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia agli Europei U18, durante la terza giornata dei campionati in corso a Rieti. La prestazione si è aggiunta all’oro ottenuto ieri nei 100 metri. Nella stessa sessione, un’altra atleta ha ottenuto un risultato positivo, superando un’avversaria francese. La competizione si svolge allo stadio Guidobaldi e prosegue con le gare di questa mattina.