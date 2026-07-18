Atletica Sorressa argento nella marcia agli Europei U18 Succo impressiona beffa Lazouzi
Un’atleta italiana ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia agli Europei U18, durante la terza giornata dei campionati in corso a Rieti. La prestazione si è aggiunta all’oro ottenuto ieri nei 100 metri. Nella stessa sessione, un’altra atleta ha ottenuto un risultato positivo, superando un’avversaria francese. La competizione si svolge allo stadio Guidobaldi e prosegue con le gare di questa mattina.
Arriva un’altra medaglia (la seconda, dopo l’oro di Kelly Doualla ottenuto ieri sera nei 100 metri) per l’Italia al termine della sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in corso di svolgimento allo stadio Guidobaldi di Rieti. La selezione azzurra festeggia lo splendido argento del quindicenne pugliese Davide Sorressa nei 5000 metri di marcia con il personale di 20:40.16 alle spalle del vincitore spagnolo Gabriel Gonzalez (20:33.76), in una competizione che ha visto anche il positivo quarto posto di Riccardo Rabai con il PB di 20:43.22. Debutto sul velluto per la stella tricolore Alessia Succo, subito in palla con un eccellente 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Quarti Lazouzi e Rabai. Tra poco SuccoDurante gli Europei U18 2026, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia.
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Succo da urlo nei 100 hs!Durante gli Europei U18 2026, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia.
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Succo da urlo nei 100 hs! Dalle 15.40 la sesta sessioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 13.25. Si migliora Longhi al terzo ... oasport.it
Davide Sorressa si rivela agli Europei U18: splendido argento nella marcia! Sfondato un muro a 15 anniDavide Sorressa ha conquistato la medaglia d'argento sui 5.000 metri di marcia agli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio ... oasport.it