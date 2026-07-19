Durante i Giochi Olimpici del 1996, il portatore della torcia olimpica, celebre campione, mostrò pubblicamente la sua fragilità. Quel giorno, il momento atteso da tutti si trasformò in un’immagine di vulnerabilità, rivelando un lato umano che spesso rimane nascosto dietro la forza e l’energia sul ring. La scena rimase impressa come testimonianza della complessità di una figura che, oltre le vittorie, ha affrontato anche momenti di debolezza.

Quel giorno il tedoforo che tutti aspettavano - il campione che si prese la scena in quei Giochi Olimpici - dimostrò su quale monumento di umanità poggiasse la sua grandezza, di che pasta fosse fatto, lui che sul ring volava come una farfalla e pungeva come un’ape. La mano, quella mano, che aveva mandato al tappeto tanti avversari, che aveva indicato un orizzonte e spostato un mondo, in quel preciso momento era faticosamente tesa nell’intento di accendere il braciere olimpico. Nel misurare la distanza che separa l’intento dalla sua realizzazione fummo tutti vinti dalla commozione, ma subito ci rifugiammo nella consolazione, perché quella mano era lì a dimostrare che anche la più dura delle sfide si può affrontare con fierezza, con dignità, con quella coscienza civile che riesce a trasformare un dramma privato in una questione pubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Atlanta 1996, Muhammad Ali e il giorno in cui mostrò al mondo la sua fragilità fortissima

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