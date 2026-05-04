Il 4 maggio 1949, un aereo che trasportava la squadra di calcio più famosa del paese si schiantò contro una collina vicino a Torino, causando la morte di tutti i passeggeri. L’incidente avvenne in condizioni di nebbia a circa 2000 metri di quota, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e nella memoria collettiva. Il disastro di Superga rimane uno dei momenti più tragici della storia calcistica italiana.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Ci sono pagine della storia sportiva che non appartengono soltanto agli almanacchi del calcio, ma alla memoria civile di un intero Paese.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Tragedia di Superga, il giorno in cui il calcio italiano perse la sua squadra più grande

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