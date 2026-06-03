Sono passati dieci anni dalla morte di Muhammad Ali, considerato uno dei più grandi pugili di sempre. La sua figura ha influenzato non solo il mondo della boxe, ma anche la cultura e la società, grazie alle sue posizioni pubbliche e alle scelte personali. Ali ha rappresentato un simbolo di resistenza e di impegno civile, andando oltre il ring. La sua eredità si manifesta ancora oggi, sia nella disciplina sportiva che nel contesto sociale.

Troppo grande per un solo dio: ci verrebbe da titolare così per onorare la ricorrenza dei 10 anni senza Muhammad Ali, che era nato Cassius Clay e che da bambino chiedeva a suo padre, imbianchino che, se fosse nato bianco, si sarebbe visto riconosciuto un certo talento da pittore, perché nelle tele a tema sacro che i committenti bianchi gli commissionavano Gesù venisse rappresentato sempre e soltanto con i capelli biondi lisci e gli occhi chiari. Ogni dettaglio nella sua biografia sembra suggerirci che la maggior parte delle cose che ha detto, fatto e soprattutto scelto vanno ben oltre il confine del ring e, soprattutto, ben al di là della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci anni senza Muhammad Ali: come ha cambiato la boxe e come ha cambiato il mondo

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How Muhammad Ali Made It Impossible to Be Silent

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Temi più discussi: Dieci anni senza Muhammad Ali: come ha cambiato la boxe e come ha cambiato il mondo; Il mai vinto Muhammad Ali, i due tempi del campione con la lente di Gianni Minà; Muhammad Alì, 10 anni dalla morte: carriera e trofei del campione Usa; Un'ora con Cassius Clay.

Quando un trabattore dello Yorkshire ha lottato contro Muhammad Ali reddit

LeRoy Neiman 1921-2012, artista statunitense, introdusse nell'arte lo sport e i personaggi più famosi ad esso legati. Li dipinse in stile espressionista con colori di forte intensità Muhammad Ali-Athlete of the Century2001 Muhammad Ali Center,Louisville Buo x.com

Il mai vinto Muhammad Ali, i due tempi del campione con la lente di Gianni MinàIn Facce piene di pugni (Minerva) curato da Loredana Macchietti Minà, moglie del Gianni che fu per tutta la vita confessore e amico di quella stella ribelle, viene fuori la figura del grande sportivo. editorialedomani.it

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