Atalanta la campagna abbonamenti è sold out

Gli abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Atalanta sono andati esauriti in sole ventiquattro ore di vendita libera, raggiungendo lo stesso livello della stagione precedente. La campagna di sottoscrizione si è conclusa rapidamente, senza disponibilità residue. La società non ha comunicato eventuali liste di attesa o ulteriori modalità di acquisto. La vendita si è svolta senza restrizioni o blocchi, confermando l’interesse dei tifosi.

CALCIO. Tutto esaurito dopo ventiquattro ore di vendita libera: raggiunto il dato della scorsa stagione. Dopo ventiquattro ore di vendita libera, sono esauriti gli abbonamenti all’Atalanta per la stagione 2026-2027. L’obiettivo del club era raggiungere le 15.200 tessere come nelle ultime stagioni, un obiettivo raggiunto con largo anticipo: erano state 13.872 le prelazioni esercitate dagli abbonati della scorsa stagione. Come ogni estate, grande attesa per provare a conquistare uno dei pochi posti disponibili in vendita libera. Decine e decine di tifosi si sono letteralmente accampati fuori dalla Curva Nord, alcuni per più di due giorni, nella speranza di conquistare l’abbonamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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