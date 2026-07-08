La campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 2026-2027 inizia venerdì 10 luglio alle ore 10. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti online sul sito ufficiale e presso le ricevitorie Vivaticket autorizzate. La novità principale riguarda l’introduzione di una tariffa dedicata agli studenti. La vendita avverrà sia online che presso i punti vendita fisici abilitati.

Prende il via venerdì 10 luglio alle ore 10, on line su atalanta.vivaticket.iy e nelle ricevitorie Vivaticket abilitate, la campagna abbonamenti dell'Atalanta per la stagione 2026-2027. Il prezzo a partita, a partire da 13,81 euro a persona - 10,48 per invalidi e Over 16, 11,90 per studenti e 12,38 per donne e Over 65 - nelle due curve e in Parterre Rinascimento, è in calo rispetto all'anno scorso, ma le novità principali sono due: la validità per 21 partite, col playoff di Conference League del 20 o 27 agosto ad aggiungersi all'ottavo di finale di Coppa Italia, e l'introduzione della tariffa ridotta in tutti i settori per studenti dai 16 ai 24 anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Sportmediaset.mediaset.it - Atalanta; la nuova campagna abbonamenti introduce la tariffa studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“È sempre il momento dell’Atalanta”, la campagna abbonamenti 2026/27 inizia il 10 luglioLa campagna abbonamenti 2026/27 dell’Atalanta partirà il 10 luglio, con lo slogan “Non c’è un momento preciso, è sempre il momento dell’Atalanta”.

Calcio serie C, da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del GrifoLa campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno.

Temi più discussi: Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A; Atalanta Store: la nuova borraccia; Ticketing Point New Balance Arena: riapertura il 10 luglio; Preseason 2026/27: i giocatori convocati per l’inizio della preparazione.

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglioComprese 19 partite di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e il playoff di Conference League. Tra le novità la tariffa Studente. ecodibergamo.it

Atalanta, le date della Campagna abbonamenti 2026/2027Non c’è un momento preciso, è sempre il momento dell’Atalanta. 1. PRELAZIONE ABBONATI 2025/26 CON CONFERMA DEL POSTO: dalle 10 del 10 luglio alle ore 19 del 15 luglio (6 giorni). Si potrà prelazionare ... calcioatalanta.it