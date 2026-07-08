Atalanta; la nuova campagna abbonamenti introduce la tariffa studenti

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 2026-2027 inizia venerdì 10 luglio alle ore 10. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti online sul sito ufficiale e presso le ricevitorie Vivaticket autorizzate. La novità principale riguarda l’introduzione di una tariffa dedicata agli studenti. La vendita avverrà sia online che presso i punti vendita fisici abilitati.

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Prende il via venerdì 10 luglio alle ore 10, on line su atalanta.vivaticket.iy e nelle ricevitorie Vivaticket abilitate, la campagna abbonamenti dell'Atalanta per la stagione 2026-2027. Il prezzo a partita, a partire da 13,81 euro a persona - 10,48 per invalidi e Over 16, 11,90 per studenti e 12,38 per donne e Over 65 - nelle due curve e in Parterre Rinascimento, è in calo rispetto all'anno scorso, ma le novità principali sono due: la validità per 21 partite, col playoff di Conference League del 20 o 27 agosto ad aggiungersi all'ottavo di finale di Coppa Italia, e l'introduzione della tariffa ridotta in tutti i settori per studenti dai 16 ai 24 anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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