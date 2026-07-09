«È sempre il momento dell’Atalanta», recita il claim scelto per la campagna abbonamenti. Ed è così innanzitutto per i tifosi. Adesso però ancora di più, con le novità della nuova campagna abbonamenti che ha portato subito sorrisi e commenti positivi nel popolo nerazzurro.Lo slogan, disegnato attraverso un suggestivo murales sulle Mura con vista Città Alta, esprime ciò che si vede sui social: anche in vacanza i bergamaschi sfoggiano teli mare a tema Dea, mai stanchi di parlare della loro squadra del cuore. Le innovazioni della campagna stanno mettendo tutti d’accordo: un rateo per gara inferiore all’anno scorso, due promozioni a ben 100 euro... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Bergamo.corriere.it - Atalanta, al via la campagna abbonamenti: prezzi più bassi e 21 partite comprese nel pacchetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglioLa campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Atalanta partirà con una prelazione dal 10 luglio.

Campagna abbonamenti. Ultime ore per la promozione. Da domani prezzi più altiOggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento in promozione, attiva dal primo giugno.

Temi più discussi: Atalanta; la nuova campagna abbonamenti introduce la tariffa studenti; Calciomercato, l’Atalanta prende Gaetano dal Cagliari per 15 milioni; Atalanta, la campagna abbonamenti 2026/27; Atalanta, abbonamenti in vendita da venerdì: obiettivo 15.200 tessere. Inserite 21 partite, novità studenti.

Atalanta, al via la campagna abbonamenti: prezzi più bassi e 21 partite comprese nel pacchettoSi parte il 10 luglio con la prelazione riservata ai vecchi abbonati. Tra le novità il ridotto studenti, gli ingressi in campo per i baby tifosi e due gare in più comprese nell'abbonamento: l'ottavo d ... bergamo.corriere.it

livio tallarini (@liviotallarini1) / Posts / X x.com

Calciomercato, l’Atalanta prende Gaetano dal Cagliari per 15 milioniIl 26enne regista atteso a Zingonia per le visite mediche. Venerdì via alla campagna abbonamenti con la prima fase di prelazione per gli abbonati ... ilgiorno.it

[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit