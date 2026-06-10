Asl Roma 1 2 e 3 | 131 posti per assistenti amministrativi a tempo indeterminato

Un concorso pubblico nella sanità del Lazio prevede 131 assunzioni a tempo indeterminato per assistenti amministrativi. Le posizioni sono distribuite tra le Asl Roma 1, 2 e 3. La selezione riguarda figure con un ruolo amministrativo e si rivolge a candidati in possesso di specifici requisiti. Le assunzioni sono a tempo pieno. La procedura di selezione è aperta e si rivolge a candidati in possesso di titoli e requisiti richiesti dal bando.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Un nuovo concorso pubblico nella sanità del Lazio apre la strada a 131 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti, ruolo amministrativo. La procedura è stata pubblicata nella sintesi del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026 e riguarda l’Asl Roma 3, in forma aggregata con altre aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale. Il concorso è rivolto alla copertura di posti amministrativi all’interno del sistema sanitario regionale. Si tratta di figure chiamate a svolgere attività di supporto agli uffici, gestione documentale, procedure amministrative e attività connesse all’organizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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