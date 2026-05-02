Lombardia | bando per 8 funzionari assunzioni a tempo indeterminato

È stato pubblicato un bando in Lombardia per l’assunzione di otto funzionari a tempo indeterminato. Le selezioni riguardano candidati con lauree specifiche per i nuovi profili tecnici. I partecipanti devono seguire una procedura di selezione che prevede diverse fasi. Per alcuni profili, è previsto un percorso di passaggio da apprendistato a contratto stabile. Le modalità di candidatura sono disponibili sul portale ufficiale della regione.

? Cosa scoprirai Quali lauree specifiche sono richieste per i nuovi profili tecnici?. Come funziona il passaggio da apprendista a contratto a tempo indeterminato?. Chi può candidarsi senza rischiare l'esclusione immediata dal bando?. Cosa accadrà se il numero di domande supererà le venti unità?.? In Breve Scadenza domande fissata per il 29 maggio 2026 tramite sportello digitale regionale.. Limite massimo di età 30 anni non compiuti alla data di scadenza.. Contratto di apprendistato della durata di 36 mesi con prospettiva di assunzione.. Preselezione con test logico-numerici se le domande superano le 20 unità..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: bando per 8 funzionari, assunzioni a tempo indeterminato Notizie correlate Ferrara e Ravenna attraggono talenti: bando Camera di Commercio con fondi per assunzioni a tempo indeterminato.La Camera di Commercio punta sui giovani: un bando per fermare l’emorragia di talenti da Ferrara e Ravenna La Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna... Il Comune di Piombino assume due funzionari a tempo indeterminato, i requisiti e la scadenzaCi sarà tempo fino alle 12 di lunedì 4 maggio per presentare domanda e concorrere per due posti messi a bando dal Comune di Piombino per funzionari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concorso Consiglio Regione Lombardia da 12 posti: Convocazioni prova orale; Regione Lombardia: concorso per Funzionari apprendisti, assunzioni per laureati in varie discipline; Promozione territoriale, 320.000 euro per 8 progetti in Lombardia; Bando Talenti Regione Lombardia 2026: Fondo Perduto per l’Assunzione di Ricercatori nelle PMI. Lombardia, nuovo bando per case a prezzi accessibili/ Housing sociale per famiglie a reddito basso18,5 milioni di euro, ecco a quanto ammonta il nuovo bando della regione Lombardia per permettere a chi non può, di acquistare una casa Nella giornata di oggi la Regione Lombardia ha presentato il ... ilsussidiario.net Lombardia, bando formazione per addetti in agricolturaÈ comprovato che la formazione, se razionalmente pianificata, è sempre un investimento che genera efficienza produttiva e ritorni economici nel medio termine, svolgendo altresì una funzione globale ... bergamonews.it Doveva essere una vacanza all’insegna della spensieratezza e invece si sono ritrovate con una pistola puntata contro nel bagno di un locale. Succede a Napoli, nel cuore della movida del centro storico, dove due giovani turiste originarie della Lombardia, so - facebook.com facebook Mercoledì #29aprile #allertaGIALLA per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com