Assegno unico di luglio date del pagamento Inps e arretrati | chi riceve un importo più alto

L’ Assegno unico di luglio 2026 viene pagato dall’Inps in due momenti diversi. Per la maggior parte delle famiglie l’accredito è previsto il 20 e il 21 luglio, Invece chi è interessato da ricalcoli dovuti a variazioni, nuove domande o conguagli deve attendere gli ultimi giorni del mese. Quando viene pagato l’Assegno unico di luglio. Per molti nuclei familiari la mensilità di luglio dell’ Assegno unico e universale per i figli a carico potrebbe essere più consistente del solito grazie agli arretrati maturati da marzo, riconosciuti dopo l’aggiornamento dell’ Isee entro la scadenza del 30 giugno 2026. Come detto, il pagamento del 20 e 21 luglio riguarda le famiglie che hanno una domanda già in corso, senza modifiche della situazione familiare o dell’importo rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Assegno Unico Luglio 2026: Date Pagamento, Anticipo e Importi Ridotti INPS

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